Samsunspor taraftarının hayatını kaybettiği olayın ilk duruşması yapıldı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir restoranda çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

Trabzonspor-Samsunspor karşılaşması için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarları Tirebolu'da bir lokantada yemek molası verdiği sırada işletme çalışanlarıyla taraftarlar arasında çıkan kavganın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu işletme sahibi Emrah Tok'un ateşlediği silah sonucu Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın hayatını kaybetmiş, kardeşi Resul Çapkın ise yaralanmıştı.

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına kapalı olarak görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Tok ve tutuksuz yargılanan Sedat D. katılırken, hayatını kaybeden Ümit Çapkın ile yaralanan Resul Çapkın'ın yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

İddianamede, işletme sahibi Emrah Tok hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 15 yıl ile 31 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep edildi. Aynı dosyada, müşteri olarak restoranda bulunduğu ve olaya karıştığı belirtilen tutuksuz yargılanan Sedat D. hakkında ise 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıla kadar hapis istendi.

Mahkemede tarafların ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Emrah Tok'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Haziran tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, Trabzonspor-Samsunspor karşılaşması için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarlarının Tirebolu'da bir restoranda yemek molası verdiği sırada meydana geldi.

İddiaya göre, işletme çalışanlarıyla taraftarlar arasında alkollü oldukları gerekçesiyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında işletme sahibi Emrah Tok'un silahla ateş açması sonucu Ümit Çapkın ile kardeşi Resul Çapkın yaralandı.

Ağır yaralı olarak Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Çapkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, kardeşi Resul Çapkın ise yaralanmıştı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı