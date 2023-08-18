Tire'de tartışma sonrası bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde, tartışma sonrası bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Tire ilçesi Adliye Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşı karşıya gelen ve daha önceden aralarında husumet bulunan Murat Soydan (27) ve T.H. (30), tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda T.H. isimli şahıs, Murat Soydan'ı bıçakladı. Bıçaklama sonucunda kanlar içinde yerde kalan Soydan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Murat Soydan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi T.H. ise polis ekipleri tarafınca yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR