Tırdan indirilirken devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de iş makinesi, yüklü olduğu tırdan indirildiği esnada devrildi. Kocaeli'de iş makinesi, yüklü olduğu tırdan indirildiği esnada devrildi. Kazada kepçe operatörü yaralandı. Kaza, Başiskele ilçesi Mahmut Çavuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 KE 331 plakalı Mercedes marka tıra, iş makinesi yüklendi. İş makinesi, tırdan indirildiği esnada devrildi. Kaza neticesinde ismi öğrenilemeyen kepçe operatörü yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı operatör, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Başiskele Mercedes Kocaeli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tırdan indirilirken devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı - Haberler

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