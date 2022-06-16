Tırdan hırsızlık yapan şüpheliyi bekçiler yakaladı - Haberler

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Tırdan hırsızlık yapan şüpheliyi bekçiler yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tırdan hırsızlık yapan şüpheliyi bekçiler yakaladı

Bursa'nın Kestel ilçesinde park halindeki tırdan hırsızlık yaptığı belirlenen 1 kişi bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde park halindeki tırdan hırsızlık yaptığı belirlenen 1 kişi bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri Vanimehmet Mahallesi Ömer Halis Demir parkı yanında park halinde bulunan malzeme çalmaya çalışan hırsızlık şüphelisi F.G bekçiler tarafından farkedildi. Bekçileri dur ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi F.G çaldığı eşyaları bırakarak kaçmaya başladı. Şüpheli kovalamacanın ardından Bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsızlık şüphelisi F.G yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Kestel Kale Mahallesi'nde bir fidancıya ait traktörün aksamlarını ve diğer demir malzemeleri çaldığı tespit edilen E.F ve E.S.Ş isimli hırsızlık şüphelileri Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin yoğun inceleme ve takibi neticesinde yakalandı. Yakalanan şüphelilerin hırsızlık ve benzeri suçlardan kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kestel Bursa 3. Sayfa Haberler

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