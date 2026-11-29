Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümet karşıtı protestolara müdahale eden polis, insansız hava aracı (İHA) kullanarak havadan göz yaşartıcı gaz attı.

Arnavutluk'un bağımsızlığının 114. yıl dönümü dolayısıyla dün başkent Tiran'da düzenlenen kutlamalar, iktidar karşıtı protestoların gölgesinde kaldı. Aylardır devam eden hükümet karşıtı gösteriler, dün yaşanan olaylarla en şiddetli çatışmalardan birine dönüştü. Ülke basınında yer alan haberlere göre polis, göstericilere havadan göz yaşartıcı gaz atmak için insansız hava araçlarından (İHA) yararlandı. Göstericiler ise en az bir polis İHA'sını düşürerek parçalarına ayırdı. Güvenlik güçleri, göstericilere müdahale sırasında yerden ve havadan göz yaşartıcı gazın yanı sıra tazyikli su ve plastik mermi kullandı.

Arnavutluk Sağlık Bakanlığı, polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda toplam 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

Göstericiler Başbakanlık binasını hedef aldı

Protesto sırasında "istifa" sloganları atan göstericiler, 2013'ten bu yana iktidarda bulunan Başbakan Edi Rama'nın görevden ayrılmasını istedi. Arnavutluk'un farklı kentlerinden ve yurt dışından gelerek gösterilere katılan binlerce kişinin oluşturduğu kalabalık, Başbakanlık binasına doğru ilerlerken gerginlik tırmandı. Kalabalıktan ayrılan maskeli gruplar, polise ve kamu binalarına taş ve molotofkokteylleriyle saldırdı. İktidardaki Sosyalist Parti'nin genel merkezi de saldırıların hedefi oldu.

Göstericiler, Ulaştırma Bakanlığı ve Merkez Bankası binalarının camlarını kırarken, İçişleri Bakanlığı'nın kapısını zorladı ve Başbakan Rama'nın ofisine ulaşmaya çalıştı. Ancak güvenlik güçleri, kalabalığı polis müdahalesiyle geri püskürttü.

Protestolar çevre hareketi olarak başladı

Arnavutluk'ta aylardır devam eden hükümet karşıtı protestolar, mayıs ayı sonunda ülkenin güney kıyısında koruma altındaki bir doğal alanda hayata geçirilmesi planlanan büyük ölçekli turizm projesine yönelik tepkilerle başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı bir yatırım şirketinin projeyi üstlenmesine karşı çıkan çevrecilerin öncülük ettiği hareket, bölgedeki flamingoların yaşam alanlarına atıfla "Flamingo Devrimi" olarak adlandırılmıştı. Eylül ayında daha iyi eğitim ve yaşam şartları talep eden öğrencilerin de protestolara katılmasıyla hareket geniş kitlelere yayılmıştı. Muhalefet partilerinin de destek verdiği ve zaman zaman polisle çatışmaların yaşandığı gösterilerde, başlangıçta çevre ve eğitim odaklı olan taleplere yolsuzluk ve yoksulluğa yönelik tepkiler de eklenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı