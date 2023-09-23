Tıra çarpmamak için manevra yapan yolcu servisi kayalık alana çarptı: 1 yaralı

Gaziantep'te, bir anda yön değiştiren önündeki tıra çarpmamak için ani manevra yapan yolcu servisi, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra yol kenarındaki kayalık alana çarparak durabildi. Kazada servis aracı sürücü yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Yavuzeli karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'ten Araban ilçesine yolcu götüren Vakkas Ç. (40) idaresindeki 27 K 4018 plakalı yolcu servisi, bir anda yön değiştiren önündeki tıra çarpmamak için ani manevra yaptı. Daha sonrasında direksiyon hakimiyeti kaybolan yolcu servisi, yol kenarındaki kayalık alana çarparak durabildi. Kazada servis aracı sürücü Vakkas Ç. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP