Haberler

Reşadiye'de feci kaza: Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Reşadiye'de feci kaza: Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde D-100 kara yolu Umurca köyü mevkiinde Nihat Baykal (52) yönetimindeki otomobil, tıra arkadan çarptı. Ağır yaralanan Baykal, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.35 sıralarında D-100 kara yolu Umurca köyü mevkiinde meydana geldi. Nihat Baykal (52) yönetimindeki 34 AND 849 plakalı otomobil, önünde seyreden A.B.U. (25) idaresindeki 34 FZZ 772 plakalı çekici ile 61 K 11051 plakalı dorseye arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Nihat Baykal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baykal, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda 467 'evet' oyuyla kabul edildi

Türkiye'nin beklediği çerçeve yasa Meclis'te rekor oyla kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç muhalefet lideri Meclis'te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı?

İttifakın ilk fotoğrafı mı? Üç lider Meclis koridorlarında
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı

Maaş asgari ücretin 3,5 katı! İlan üstüne ilan verdi, eleman bulamadı
Vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı

Halkı canından bezdiren kokunun kaynağı İYİ Partili vekil çıktı
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi

Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! Kürsüden güçlükle indirildi
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Bir partiden 'şartlı destek' var

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Bir partiden "şartlı destek"
'Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar

"Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu