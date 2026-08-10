Reşadiye'de feci kaza: Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.35 sıralarında D-100 kara yolu Umurca köyü mevkiinde meydana geldi. Nihat Baykal (52) yönetimindeki 34 AND 849 plakalı otomobil, önünde seyreden A.B.U. (25) idaresindeki 34 FZZ 772 plakalı çekici ile 61 K 11051 plakalı dorseye arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Nihat Baykal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baykal, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı