Üye Girişi
Haberler

Tır Sürücüsü Trafikte Tehlike Yarattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük götüren bir tır sürücüsü, oluşan tır kuyruğunda beklemek istemeyerek trafikte tehlike yarattı. Trafik polisi tarafından durdurulan tır şoförüne cezai işlem uygulandı.

Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük götüren bir tır sürücüsü, oluşan tır kuyruğunda beklemek istemedi. Silopi şehir merkezinden ters yönden seyir ederek trafiği tehlikeye atarak tır parkına ulaşmak isteyen tır sürücüsü, trafik polisine takıldı.

Irak'a yük götüren bir tır şoförü oluşan araç kuyruğunda beklemek istemeyince Silopi şehir merkezi üzerinden ters yönden gelerek şehir trafiğini tehlikeye atarak Tır Parkı'na gitmek istedi. Trafik güvenliğini sağlayan trafik polisi durumu fark etti. Trafik polisinin uyanık tır şoförünü durdurmasını yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler sosyal medya da büyük ilgi gördü.

Trafik polisi, "Nereden geliyorsun? Ne geziyorsun burada? Ters yönden niye geliyorsun? Sorununuz ne? El alemin akıllısı siz misin? Hiç mi insandan korkmuyorsunuz ya? Mal mı bu kadar insan bekliyor? Senin ki gecikiyor onların ki gecikmiyor mu? El alemin akıllısı sen misin?" şeklinde sorular sordu.

Tır şoförüne, ters yönden gelme, trafik güvenliğini tehlikeye atma suçlarından cezai işlem yapıldığı öğrenilirken, trafik memurunun sağ duyusu vatandaşlar tarafından takdir ile karşılandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Habur Sınır Kapısı 3-sayfa trafik Irak Ulaşım Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız

Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız

 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş UEFA maçları ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı? Narin'in amcası neden gözaltına alındı? Kayıp Narin bulundu mu? 1 Eylül son dakika gelişmeleri... KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (https://ais.osym.gov.tr/) KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI- CEVAP ANAHTARI KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! YENİ HAMSTER KOMBAT 1 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat Komba kartları ve yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? ROBLOX AÇILDI MI? 1 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... 2 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç burcu yorumu! 2 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 1-2 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi 1-2 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi
title