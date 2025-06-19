Tır Sürücüsü Arkadan Çarpan Kamyonetle Sıkıştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tır Sürücüsü Arkadan Çarpan Kamyonetle Sıkıştı
Haber Videosu

Antalya-Burdur karayolunda bir kamyonet, emniyet şeridinde bekleyen arızalı bir tıra arkadan çarptı. Kazada tırın şoför kabini devrildi ve sürücü sıkıştı. Uzun uğraşlar sonucunda kurtarılan sürücü hastaneye götürüldü.

Arkadan çarptığı tırın şoför kabinini devirdi, sürücü kabinde sıkıştı

Sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı

BURDUR - Antalya- Burdur karayolunda meydana gelen kazada, emniyet şeridinde bekleyen arızalı tıra arkadan çarpan kamyonet, tırın şoför kabinini devirdi. Kabinde sıkışan tır sürücüsü, uzun süren çalışmalar sonucu çıkarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Antalya-Burdur karayolu Bucak ilçesi Çamlaraltı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde arızalı olarak bekleyen 15 PU 207 plakalı tıra, seyir halindeki 07 CCH 049 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın şoför kabini devrildi ve kabin içerisindeki sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası tır sürücüsü bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAĞAN ONARAN - 3.Sayfa
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi

50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum

Camdan babasına böyle bağırdı: Seni ölüme terk ediyorum
Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim: İran'dan sonra hedef Türkiye olacak

Canlı yayında açıkça ifade etti: İran'dan sonra hedef Türkiye'dir
Fenerbahçe'nin yeni transferi! 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı seneye forma giyecek! İşte nedeni
23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket

23 yaşındaki futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket
Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na verilen cezanın perde arkası ortaya çıktı

Ünlü oyunculara verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.