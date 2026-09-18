Tır refüjü aşıp karşı şeride geçti: 2 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kontrolden çıkan tırın bariyerleri aşarak karşı şeride geçtiği kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yatağan-Milas karayolu üzerinde Yatağan Termik Santrali'ni geçtikten sonraki Milas istikameti rampasında gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde bulunan bir kamyonun yaptığı hatalı sollama iddiası üzerine kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan tır, orta bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu öne sürülen kamyonun sürücüsünün ise olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye Yatağan itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahale yapılırken, yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı