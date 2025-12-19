Haberler

Mazıdağı'nda feci kaza: Genel cerrahi uzmanı ağır yaralandı

Güncelleme:
Mardin-Diyarbakır karayolunda meydana gelen kazada, tırın çarptığı Volkswagen Polo marka otomobildeki genel cerrahi uzmanı ağır yaralandı. Yaralı doktor hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi devam ediyor.

Mardin- Diyarbakır karayolunda tır, otomobile çarptı. Kazada genel cerrahi uzmanı ağır yaralandı.

Kaza, Mardin-Diyarbakır karayolu Mazıdağı Üçyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 ACJ 046 plakalı tır, Derik Devlet Hastanesinde görevli genel cerrahi uzmanının kullandığı 33 ARL 331 plakalı Volkswagen Polo marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan doktor, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Kazada yaralanan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgi inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
