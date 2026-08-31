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Eskişehir-Bursa Karayolunda Trafik Kazası: Yaralanan Yok

Eskişehir-Bursa Karayolunda Trafik Kazası: Yaralanan Yok
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Eskişehir-Bursa kara yolunda bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir-Bursa kara yolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, dün gece Eskişehir-Bursa kara yolunun Eskişehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 UB 881 plakalı çekici tır, 16 CCN 250 plakalı otomobile henüz belirlenemeyen bir sebeple çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, olayla ilgili polis inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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