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Hurdaya dönen tırdan burnu bile kanamadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hurdaya dönen tırdan burnu bile kanamadan kurtuldu Kocaeli'de freni boşalan tır, önce seyir halinde olan otomobile ardından da tıra çarparak durabildi.

Hurdaya dönen tırdan burnu bile kanamadan kurtuldu

KOCAELİ - Kocaeli'de freni boşalan tır, önce seyir halinde olan otomobile ardından da tıra çarparak durabildi. Kabinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, şans eseri burnu bile kanamadı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Tembelova mevki Gençlik Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit K. yönetimindeki 34 KGR 26 plakalı tır, seyir haliyken freni boşalması neticesinde önce önünde seyir halinde olan Mesut K. yönetimindeki 34 KK 5139 plakalı Renault marka otomobile sonrasında ise park halinde olan Mehmet S. yönetimindeki 34 R 0205 plakalı tıra arkadan çarparak durabildi. Kaza sonrası freni boşalan tırın sürücüsü araç içinde sıkıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Ümit K.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Kaza sebebiyle kabin ezilirken, şans eseri şoförün burnu bile kanamadı, kazaya karışan diğer sürücülerinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı anlatan otomobil sürücüsü Mesut K., "Gebze istikametine doğru orta şeritte ilerliyordum. Arkadan gelen tır bana arkadan vurdu" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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