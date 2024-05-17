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Tır ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavak köyünde tır ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tır ile traktör çarpıştı: 1yaralı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavak köyünde tır ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Keşan istikametinden Uzunköprü istikametine giden ismi tır, aynı istikamette seyir halinde olan M.G. idaresindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Traktör sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine kapalı kaldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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