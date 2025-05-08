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Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden İzzet A. idaresindeki 06 CIC 051 plakalı tır, TOKİ Yol Kavşağında dönüş yapmak isteyen Lale Gül İ. idaresindeki 27 GA 777 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Lale Gül İ. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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