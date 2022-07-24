Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçip tır ile çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçip tır ile çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti Erzincan'da tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçip tır ile çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti ERZİNCAN - Erzincan'da tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Erzincan Yaylabaşı Alsancak Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Halil Şenkalp idaresinde 24 DP 827 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı istikametten gelen 24 AAE 472 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Halil Şenkalp'in aracında sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Şenkalp'in cansız bedeni İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler

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