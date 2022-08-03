Tır dorsesinde kan donduran olay! Kağıt balyaların arasında sıkışmış erkek cesedi bulundu

Tekirdağ'da hurda kağıt balyaların tır dorsesinden boşaltıldığı sırada erkek cesedi bulundu.

Olay, Ergene ilçesi Kırkgöz yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan yüklenen hurda kağıt balyalar, TIR vasıtasıyla Ergene ilçesindeki bir fabrikaya getirildi. Kapakların açılıp yükün boşaltılması esnasında hurda kağıt balyaların arasında sıkışmış bir erkek şahısla karşılaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık birimi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz vaziyetteki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Henüz kimliği tespit edilemeyen şahsın yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından ölen şahsın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - TEKİRDAĞ