Ankara'da tıp öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye karşı yaptığı saldırıları kınamak amacıyla sessiz bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, Ankara başta olmak üzere birçok şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

- Tıp öğrencilerinden insanlık adına sessiz yürüyüş

ANKARA - Ankara'da tıp öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye karşı yaptığı saldırıları kınamak amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün slogan atılmadan sessiz şekilde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere Kayseri, Konya, Sivas, Kocaeli, Bursa, Elazığ ve Sakarya'da tıp öğrencileri, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırıları kınamak üzere eş zamanlı yürüyüş yaptı. Bu kapsamda, Ankara'da tıp öğrencileri, 1. TBMM Binası önünden, üzerinde "soykırımı kim durduracak?", "savaşa hayır", "ben doktorum, hedef değilim", "hastaneye saldırı savaş suçudur" yazılı pankartlar ile 700 metre ileride bulunan Melike Hatun Camii'ne yürüdü.