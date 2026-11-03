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Tinder'da tanıştığı kişilerin telefonlarını çalıp para aktaran 8 şüpheli yakalandı

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Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Tinder'da tanıştığı kişilerin telefonlarını çalıp banka hesaplarından para aktaran 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 5 ilde eylem yaptığı ve paraları aralarında paylaştığı belirlendi.

Ankara'da 'Tinder' isimli arkadaşlık platformu üzerinden tanıştıkları kişilerle buluşarak cep telefonlarını çalan, telefon şifrelerini ele geçirdikten sonra banka hesaplarına girip üçüncü kişilere para transferi yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 1'i örgüt yöneticisi, 7'si örgüt üyesi olduğu değerlendirilen toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelilerin, 'Tinder' isimli sosyal medya platformu üzerinden arkadaşlık kurma bahanesiyle kişilerle tanıştıkları ve daha sonra buluştukları tespit edildi. Şüphelilerin buluşma sırasında mağdurların dalgınlıklarından faydalanarak cep telefonu şifrelerini öğrendikleri, ardından telefonlarını çaldıkları belirlendi. Çalınan telefonlar üzerinden mağdurların banka hesaplarına giren şüphelilerin, üçüncü şahısların hesaplarına para transferi yaparak haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkarıldı.

5 farklı ilde eylem gerçekleştirdiler

Soruşturma dosyası kapsamında, suç örgütü faaliyetinde bulunan şüphelilerin 5 farklı ilde gerçekleştirdikleri eylemlerle çaldıkları telefonlar ve ele geçirdikleri banka hesapları üzerinden para transferi yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin aktarılan paraları kendi kişisel hesaplarına çektikleri ve aralarında paylaştıkları tespit edildi.

Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon

Elde edilen deliller doğrultusunda 3 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere Kastamonu ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 1'i örgüt yöneticisi, 7'si örgüt mensubu olduğu değerlendirilen toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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