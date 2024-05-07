Tinder'da tanıştığı kadınları kişisel bilgilerini çalarak 3.2 milyon TL dolandırdı

Flört uygulaması Tinder'da eşleştiği kadınlarından kimlik bilgilerini çalan Peter Gray isimli dolandırıcı dört kişiyi mağdur etti. 35 yaşındaki İngiliz, "Romeo" taklidi yaptığı kadınların kişisel bilgilerini gizlice ele geçirerek onlar adına kredi başvurusunda bulundu. Gray, geçtiğimiz şubat ayında 56 ay hapis cezasına çarptırılmış ve dört kadınla da iletişim mahkeme kararıyla yasaklanmıştı.

ÜÇÜNCÜ BULUŞMADA BAŞARDI

Dünya medyasında haber olan dolandırıcılık olayının mağdurları BBC'ye konuştu. Flört uygulaması kullanan herkesi dikkatli olmaya çağıran Jessica adındaki kurban, "iyi bir dinleyiciydi ve o sırada ihtiyacım olan her şey gibi gelmişti" dedi.

Altı yıllık ilişkisinden çıktıktan sonra 2018 yılında Tinder'da dolandırıcıyla tanışan kadın, üçüncü buluşmalarında nasıl hedef alındığını anlattı: Çantamı yanıma almadan lavaboya gitti, o da çantama girip ehliyetimin ve banka kartlarımın fotoğraflarını çekti.

ARTIK KİMSEYE GÜVENEMİYOR

Dolandırıcılık mağduru bir diğer kadın Hannah ise "hayatımı mahvetti, artık yabancılara güvenemiyorum" ifadelerini kullandı.

Hannah, Peter Gray isimli suçludan ayrıldıktan sadece bir hafta sonra posta yoluyla 20.000 £'luk bir kredi başvurusunun kabul edildiğini belirten bir mektup aldı. Gray'ın mağdurlarından toplam 80 bin pound vurgun yaptığı basına yansımıştı.