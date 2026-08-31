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Fethiye'de Ticari Yatta Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlikle Kurtarıldı

Fethiye'de Ticari Yatta Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlikle Kurtarıldı
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Fethiye açıklarında seyreden ticari yatta yaralanan bir vatandaş için yapılan yardım çağrısı üzerine, Sahil Güvenlik botu harekete geçti. Yaralı, denizden alınarak kıyıda bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta yaralanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tekneden alınarak kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta yaralanan bir kişi için yardım çağrısı yapıldı. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu tarafından yaralanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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