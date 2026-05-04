Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Nuh Naci Yazgan Caddesi kesişiminde bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında, M.E.D. yönetimindeki 38 AAZ 639 plakalı otomobille Y.Ü. yönetimindeki 38 T 1506 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi yol kenarındaki bariyerleri aşarak, refüje çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından M.E.D. ve Y.Ü.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

