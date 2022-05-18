Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı - Haberler

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Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı

Antalya'da ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosikleti kullanan yabancı uyruklu genç yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'da ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosikleti kullanan yabancı uyruklu genç yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7512 Sokaktan gelip 7511 Sokaka gitmekte olan yabancı uyruklu Muhammed El Abid'in kullandığı 07 MB 7860 plakalı motosiklet ile, 7516 Sokak'ta seyir halindeki Yalçın Özdemir'in kullandığı 07 J 0643 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazada, yere savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammed El Abid, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalçın Özdemir, Manavgat, Antalya, Taksi, 3. Sayfa, Haberler

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