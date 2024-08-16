Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Taşucu ve Çeşme limanlarında düzenledikleri operasyonda, 1 milyon 681 bin uyuşturucu hap ile 40 kilogram kokaine el koydu.

Ticaret Bakanlığı bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele ülke genelinde tüm hızıyla sürüyor. Kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele kapsamında, yurt genelinde yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli tırlar mercek altına alındı.

Gümrük işlemlerinin sonrasında x - ray tarama sistemine sevk edilen araçların dorselerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerin de katılımı ile yapılan detaylı aramalarda, çeşitli şekillerde yasal yük içerisine gizlenmiş vaziyette captagon ve kokain cinsi uyuşturucu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları neticesinde, Mersin Limanı'nda 1 milyon 681 bin adet captogon ile Çeşme Limanı'nda 40 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu. Olaylarla ilgili olarak Silifke ve Çeşme Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı.

Gümrükler Muhafaza Teşkilatı toplum sağlığı ve kamu düzenine kasteden, gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmama kararlığını sürdürüyor. - ANKARA