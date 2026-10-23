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Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğündeki depremde 16 kişi öldü, 65 kişi yaralandı

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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde dün 7 büyüklüğündeki depremde 16 kişi öldü, 11'i ağır 65 kişi yaralandı. Nagqu'ya bağlı Baqen ilçesini vuran deprem sonrası 12 bin 489 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde dün yerel saatle 22.33'te 10 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin bilançosu belli oldu. Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre Nagqu şehrine bağlı Baqen ilçesini vuran depremde 16 kişi hayatını kaybetti, 11'i ağır olmak üzere 65 kişi ise yaralandı. 12 bin 489 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Deprem bölgesine bin adet prefabrik ev, 3 bin 200'den fazla çadır, 2 bin 800'den fazla yatak ve yorgan, soba ve giysi gibi yardım malzemeleri gönderildi.

Kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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