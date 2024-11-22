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THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti

THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti
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Yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY'DEN İPTAL KARARI

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da ki uçuş iptallerinin ardından Türk Hava Yolları (THY)'de İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir" dedi.

    Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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    Yorumlar (2)

    Haber YorumlarıJokerAllame:

    oturun evinizde :)

    Yorum Beğen4
    Yorum Beğenme1
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    Haber YorumlarıDamla Sengul:

    iyi olmuş

    Yorum Beğen0
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    yanıtYanıtla
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