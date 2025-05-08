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THY, Hindistan-Pakistan Gerilimi Nedeniyle Seferlerini İptal Etti

THY, Hindistan-Pakistan Gerilimi Nedeniyle Seferlerini İptal Etti
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Türk Hava Yolları, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim nedeniyle Lahor ve İslamabad seferlerini iki gün süreyle iptal etti. Yolculara yapılan bilgilendirmede seferlerin iptal olduğu ve seyahat planlarının güncellenmesi gerektiği duyuruldu.

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) Lahor ve İslamabad seferlerini iki gün süre ile iptal etti.

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle Türk Hava Yolları Pakistan'ın Lahor ve İslamabad şehirlerine yapacağı seferleri dün iptal etmişti. THY yönetimi tarafından alınan yeni kararla sefer iptalleri iki gün daha uzadı. Lahor ve İslamabad'a bugün ve yarın yapılacak seferlerin de iptal edildiği duyuruldu.

THY, Pakistan seferleriyle ilgili olarak yolcularına bir bilgilendirme yaptı. Yapılan bildirimde "Değerli Yolcularımız, Asya'da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle 08 Mayıs Perşembe ve 09 Mayıs Cuma tarihli aşağıdaki İslamabad ve Lahor seferlerimiz iptal edilmiştir. Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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