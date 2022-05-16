Tespit edilen mağarada mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Haberler

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Tespit edilen mağarada mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tespit edilen mağarada mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi Van'ın Çatak ilçesinde tespit edilen mağarada mühimmat, 90 adet tüp, amonyum nitrat, akaryakıt ve muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

ÇATAK, VAN (İHA) - Tespit edilen mağarada mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde tespit edilen mağarada mühimmat, 90 adet tüp, amonyum nitrat, akaryakıt ve muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalında 15 Mayıs 2022 tarihinde iç güvenlik operasyonu icra edildi. Operasyonda tespit edilen mağara içerisinde; 1 adet havan mühimmatı, 150 kilogram amonyum nitrat, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 90 adet mutfak tüpü, 1 adet el telsizi, 180 metre kablo, 6 adet akü, 3 adet jeneratör, 22 adet pil, 150 litre benzin, 60 litre mazot, çok sayıda örgütsel doküman ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler emniyetli bir şekilde imha edilirken, terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Murat Göktürk - 3. Sayfa

Amonyum Nitrat, Akaryakıt, Mühimmat, Çatak, 3. Sayfa, Haberler

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