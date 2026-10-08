Tesla’ya yaptığı iş başvurusu reddedilince 68 yöneticiye domuz gözü gönderdi, bomba ihbarında bulundu

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Almanya'da ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya yaptığı iş başvurusu reddedilen bir kişi; bombalı saldırı tehdidinde bulunma, Elon Musk'ın imzasını taklit ederek mektup yazma ve 68 yöneticiye gözü gönderme suçlarından 13 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Almanya'da Tesla'ya yaptığı iş başvurusu reddedilen 41 yaşındaki adamın intikam planı yargıdan döndü. Alman medyasında yer alan haberlere göre, 2022 yılı temmuz ayında bir kişi, başkent Berlin'in güneydoğusundaki Grünheide bölgesinde faaliyet gösteren Tesla fabrikasına iş başvurusunda bulundu. İnsan kaynakları yetkilileri ile yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlanan zanlı, bunun üzerine filmleri aratmayan bir intikam planını devreye soktu.

Bakanın ziyareti sırasında bombalı tehdit

Zanlı, ilk olarak Berlin'deki Tesla fabrikasına asılsız terör ve bombalı saldırı ihbarında bulundu. Kasım 2022'de yapılan bu ihbar nedeniyle, fabrikayı ziyaret etmekte olan dönemin Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing güvenlik amacıyla bölgeden tahliye edildi.

Zanlı, planının ikinci aşamasında ise iş başvurusunu reddeden İnsan Kaynakları Müdürü'ne, Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın imzasını taklit ederek eleştirel bir mektup gönderdi.

68 yöneticiye domuz gözü yolladı

Kırsal bir bölgede yaşadığı belirtilen öfkeli adam, son olarak Almanya'da ve yurt dışında tespit ettiği 68 Tesla yöneticisine kargoyla domuz gözü gönderdi. Yöneticilere ulaştığında kurumuş olan ancak kötü koku yayan paketler üzerine durum hayvan sağlığından sorumlu yetkililere bildirildi.

Olayın ardından kimliği tespit edilerek yargılanmaya başlayan şüpheli hakkında ilk derece mahkemesi temmuz ayında 13 bin euro para cezası verdi. Şüphelinin avukatı ise karara itiraz ederek dosyayı temyize taşıdı.

Temyiz duruşmasına gelmeyince cezası kesinleşti

Tuttlingen Bölge Mahkemesi, temyiz duruşması için toplandığında sanığı yaklaşık 10 dakika bekledi. Sanığın avukatı, mahkeme heyetine müvekkilini sadece bir kez şehir merkezinde tesadüfen gördüğünü ve iletişim kuramadıklarını beyan etti.

Sanığın tutumunu ve avukatın açıklamasını değerlendiren mahkeme heyeti, itiraz başvurusunu reddetti. 41 yaşındaki sanık hakkında verilen 13 bin euro para cezasını onayan mahkeme, tüm yargılama masraflarının da sanık tarafından ödenmesine hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı