Haberler

Havuza tesettürlü mayo yasağında 1 gözaltı

Havuza tesettürlü mayo yasağında 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir site havuzunda tesettürlü mayo giyen annenin alınmaması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında site görevlisi gözaltına alındı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde çocuğu havuzdayken tesettürlü mayoyla havuza alınmayan anne, o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler üzerine sitenin görevlisinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ne yer alan Zafer Sitesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çocuğu havuzda olan bir kadın tesettürlü mayo ile havuz alanına girmek istedi. Görevli tarafından kıyafeti nedeniyle izin verilmediğini iddia eden kadın, o anları cep telefonu ile kaydederek yardım istedi. Görüntüler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmış olup, site görevlisi gözaltına alınmıştır" denildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

Evlilik için gün sayan İsmail çok fena yakalandı!
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Araçta göründükten sonra kaybolan yılan araç sahibinin evinin önünde ortaya çıktı

İtfaiye araçta bulamamıştı, bakın nerede ortaya çıktı
Niğde'de apartmanın 10'ncu katından düşen genç hayatını kaybetti

Daha 20 yaşındaydı! Korkunç şekilde can verdi
Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez şampiyon

Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez şampiyon
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış
Serdal Adalı dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz

Dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz