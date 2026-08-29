Aydın'da Baba, Oğlunu Bahçede Ağaçta Asılı Buldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir baba evinin bahçesine hava almak için çıktığı esnada, 25 yaşındaki oğlunu ağaçta asılı halde buldu.

Olay, Efeler ilçesi Umurlu Bayramyeri Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hava almak için evinin bahçesine çıkan baba, oğlu U.Ş.'yi (25) ağaçta asılı halde buldu. Hızla oğlunu ipten alan baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genci ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan U.Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı