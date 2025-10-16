Ters yöne girerek zincirleme kazaya neden olan sürücü yok artık dedirtti: Çarpmasaydınız

Konya'da ters yönde giderek zincirleme kazaya sebep olan sürücü "Ben ters yola çıktım ama çarpmasaydınız. Gözün görüyor niye vuruyorsun" sözleriyle kendini savundu.

Konya'da meydana gelen bir olay sosyal medyada gündem oldu. Edinilen bilgiye göre, bir sürü ters yöne girerek zincirleme kazaya neden oldu.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Kazanın ardından kazaya sebep olan sürücü söyledikleriyle yok artık dedirtti. Kendisine gösterilen tepkiye sürücü "Ben ters yola çıktım ama çarpmasaydınız. Gözün görüyor niye vuruyorsun" ifadeleriyle yanıt verdi.