Ters yöne girerek zincirleme kazaya neden olan sürücü yok artık dedirtti: Çarpmasaydınız

Güncelleme:
Konya'da ters yönde giderek zincirleme kazaya sebep olan sürücü söyledikleriyle yok artık dedirtti. Kazanın ardından kendisine gösterilen tepkiye sürücü "Ben ters yola çıktım ama çarpmasaydınız. Gözün görüyor niye vuruyorsun" ifadeleriyle yanıt verdi.

Konya'da ters yönde giderek zincirleme kazaya sebep olan sürücü "Ben ters yola çıktım ama çarpmasaydınız. Gözün görüyor niye vuruyorsun" sözleriyle kendini savundu.

Konya'da meydana gelen bir olay sosyal medyada gündem oldu. Edinilen bilgiye göre, bir sürü ters yöne girerek zincirleme kazaya neden oldu.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Kazanın ardından kazaya sebep olan sürücü söyledikleriyle yok artık dedirtti. Kendisine gösterilen tepkiye sürücü "Ben ters yola çıktım ama çarpmasaydınız. Gözün görüyor niye vuruyorsun" ifadeleriyle yanıt verdi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Yorumlar (5)

Yusuf Eminoğlu:

Türkiye'de iş güvenliği = kör müsün

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Serkan Aygun:

Dağılın beyler adam haklı

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Adolf Reinhardt:

Doğru söylüyor. Çünkü trafik kanunlarına göre önündeki araçla güvenli takip mesafesi bırakmak zorundasın. Örneğin satte 100km. hızla gidiyorsanız önünüzdeki araşla 50 metre mesafe bırakmak zorundasınız. Adam en fazla trafik kural ihlal cezası yer. Başka bir sorumluluğu yoktur.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Zeki Anti:

Hem suçlu hem güçlü dedikleri için bir örnek.. Yaşlanınca akıllanacağına iyice beyin hücreleri ölmüş anlaşılan. Hem ters yola giriyor hem de sen dikkatli olacaksın diyor, bizdeki hukuk sistemi gibi delil yoktur ama sana suç isnat eder ve sen suçsuzluğunu ispat et der..

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Mehmet efe:

bu kafayla senin ehliyetinin sende durması toplumda bir canlı bomba gezmesiyle eş değer bir olay..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
