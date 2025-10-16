Ters yöne girerek zincirleme kazaya neden olan sürücü yok artık dedirtti: Çarpmasaydınız
Konya'da ters yönde giderek zincirleme kazaya sebep olan sürücü söyledikleriyle yok artık dedirtti. Kazanın ardından kendisine gösterilen tepkiye sürücü "Ben ters yola çıktım ama çarpmasaydınız. Gözün görüyor niye vuruyorsun" ifadeleriyle yanıt verdi.
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ
