Ters Yöne Giren Sürücüye 9 Bin TL Ceza

Esenyurt'ta ters yönde ilerleyen sürücü, polis tarafından yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü D.K.'ya, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Esenyurt'ta, ters yöne girerek trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Esenyurt, Hadımköy Yolu Caddesinde, ters yönde ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan sürücü kameralar tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada plakadan kimliği tespit edilen sürücü D.K, adresinde yakalandı. Gözaltına alınan sürücü D.K'ye, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve ters yönde araç kullanmak suçlarından 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

