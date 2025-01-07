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Ters yönden gelen kadın sürücü, duruma tepki gösteren diğer kadın sürücüyü kolundan bıçakladı

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Avcılar'da iki kadın sürücü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ters yönden gelen sürücü, diğer kadın sürücüyü kolundan bıçakladı. İki sürücü de polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Avcılar'da ters yönden gelen kadın sürücü, duruma tepki gösteren diğer kadın sürücüyü kolundan bıçakladı.
Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde iki sürücü arasında yol vermeme nedeniyle kavga çıktı. Ters yönden gelen bir kadın sürücüye o esnada seyir halinde olan diğer kadın sürücü tepki gösterdi. Tartışma üzerine ters yönden gelen kadın sürücü duruma tepki gösteren kadın sürücüyü kolundan bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını hastaneye götürmek istedi. Ancak sürücü reddetti. İki sürücü de şikayetçi olmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. - İSTANBUL

Ters yönden gelen kadın sürücü, duruma tepki gösteren diğer kadın sürücüyü kolundan bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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