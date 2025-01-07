Avcılar'da ters yönden gelen kadın sürücü, duruma tepki gösteren diğer kadın sürücüyü kolundan bıçakladı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde iki sürücü arasında yol vermeme nedeniyle kavga çıktı. Ters yönden gelen bir kadın sürücüye o esnada seyir halinde olan diğer kadın sürücü tepki gösterdi. Tartışma üzerine ters yönden gelen kadın sürücü duruma tepki gösteren kadın sürücüyü kolundan bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını hastaneye götürmek istedi. Ancak sürücü reddetti. İki sürücü de şikayetçi olmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. - İSTANBUL