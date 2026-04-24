Ters yönden gelen hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da ters yönden gelen hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü kadın yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 ACU 140 plakalı motosikletiyle Sert sokak üzerinden seyreden C.A. (26), o sırada D-100 karayolu Caddesi üzerinde ilerleyen ve ters yönden gelen A.B. idaresindeki 14 AB 241 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kadın yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan trafik polisleri tarafından, ters yönden geldiği tespit edilen hafif ticari araç sürücüsü A.B.'ye 2 bin lira para cezası yazıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı