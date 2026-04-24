Ters yönden gelen hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da ters yönden gelen hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.

Bolu'da ters yönden gelen hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü kadın yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 ACU 140 plakalı motosikletiyle Sert sokak üzerinden seyreden C.A. (26), o sırada D-100 karayolu Caddesi üzerinde ilerleyen ve ters yönden gelen A.B. idaresindeki 14 AB 241 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kadın yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan trafik polisleri tarafından, ters yönden geldiği tespit edilen hafif ticari araç sürücüsü A.B.'ye 2 bin lira para cezası yazıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD heyeti müzakereler için Pakistan'a gidiyor

İran'dan sonra Trump da kararını verdi! Barış umutları artıyor
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Anıtkabir'le ilgili tartışılan öneri! Karşı çıkan da var, destekleyen de

Anıtkabir'le ilgili yeni öneri! Karşı çıkan da var, destekleyen de

CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, sert sözlerle istifa etti

En büyük ilçelerden! CHP'li başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
Ünlü hamburgercide skandal! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...

Ünlü hamburgercide skandal! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi

İddianame hazır! Aleyna ve tetiğe basan için aynı ceza istendi
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi

Devlet hastanesindeki rüşvet skandalında, doktordan pes dedirten ifade