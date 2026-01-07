Haberler

İzmir'de ters yönde giden taksi sürücüsüne ceza

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ters yönde giden taksi sürücüsüne 16 bin 613 TL ceza kesildi ve geçici olarak ehliyetine el konuldu. Sivil trafik ekipleri sosyal medya üzerinden gelen ihbarı değerlendirerek sürücüyü tespit etti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ters yönde seyreden taksi sürücüsüne 16 bin 613 TL ceza kesilirken, sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları denetimlerde "Ters yönde giden taksi sürücüsü" başlıklı paylaşımı ihbar kabul ederek incelemeye aldı. Görüntüleri analiz eden ekipler, 35 T 6623 plakalı ticari taksinin Bayraklı ilçesi Yavuz Caddesi üzerinde ters yönde seyir halinde olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda aracın sürücüsünün S.D. (23) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince ulaşılan sürücüye ihlale ait görüntüler izletildi. S.D.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 16 bin 613 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine de geçici olarak el konuldu. - İZMİR

