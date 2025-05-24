Ters İstikamette Giden Ehliyetsiz Sürücüye 60 Bin TL Ceza

Ters İstikamette Giden Ehliyetsiz Sürücüye 60 Bin TL Ceza
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Edirne'nin Keşan ilçesinde ters yönde seyir halindeki ehliyetsiz sürücüye, alkollü olduğu iddia edilerek toplamda 60 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ters istikamette seyrederken polis ile karşılaşan ehliyetsiz sürücüye, çeşitli maddelerden toplamda 60 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde ters yönden Alparslan Türkeş Meydanı'na çıkmak isteyen hafif ticari araç, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ile burun buruna geldi. Geri manevra yapmaya çalışan aracı durduran polis, sürücü Ş.T. ve araç üzerinde kontrol yaptı.

Yapılan kontrollerde, ehliyetsiz olduğu belirlenen ve alkollü olduğu iddia edilen sürücüye, bir de ters yöne girmekten 37 bin 211 TL, araç sahibine de muayenesiz 2. defa trafiğe çıkmaktan 23 bin 189 TL olmak üzere toplamda 60 bin 400 TL idari para cezası kesildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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