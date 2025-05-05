Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özel'i yumruklayan evlat katili saldırganın garip görüntüleri
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

Ters Dönen Otomobilden Yara Almadan Kurtuldu

Ters Dönen Otomobilden Yara Almadan Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ters dönerken, sürücü kendi imkanları ile aracından çıkarak yara almadan kurtuldu. Kazada maddi hasar oluştu ve yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ters dönerken, kazada maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Gayzabaşı köyünde meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil yoldan çıkarak ters döndü. Kazada otomboil sürücü kendi imkanları ile aracından çıkarken, maddi hasar oluştu. Kaza gece yarısı medyana geldiğinden, yol uzun bir süre trafiğe kapalı kalırken otomobil ise gündüz çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKGÜN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.