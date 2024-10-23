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Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne yönelik saldırıda 5 kişinin ölümüne 22 kişinin yaralanmasına neden olan iki teröristin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı. KahramanKazan'daki güvenlik kameralarına yansıyan karelerde, dikkat çekmemek için el ele tutuşarak gezen teröristlerin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne ( Tusaş ) saldırısını gerçekleştiren ve 5 kişinin ölümüne neden olan biri erkek biri kadın 2 teröristin KahramanKazan ilçesinde eylem öncesi güvenlik kameralarına yansıdı. Ankara'nın KahramanKazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a ait yerleşkeye saldırı öncesi 2 teröristin Kahramankazan'daki görüntülerine ulaşıldı. 2 terörist dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği güvenlik kameralarına yansıdı.

Teröristlerin Saldırı Öncesi Rahat Tavırları Kameralara Yansıdı

Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - 3.Sayfa

Kahramankazan Güvenlik Politika 3-sayfa Terör TUSAŞ

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Yorumlar (8)

Birşey demedimki:

Şimdi MIT ve İçişleri başkanları istifa etmek yerine olayı nasıl büyük bir başarı ile bertaraf ettiklerini anlatıp kahraman moduna girerler. TUSAŞ bildiğin korumasız bir yermiş.

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Mustafa Sari:

Tusaş üretimi araçlar ve silahlar, bu ve bunun gibi teröristlerin binlercesini öldürdü ve öldürmeye devam edecek.

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gökhan yıldırım:

el ele sari poşete koyun...

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Merxas:

onları oraya bırakanı bulun feto büyük oyun oynuyor devletin her yerindeler..

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Samet Bali:

Koskoca ülkenin savunma sanayisine canlı bomba patlatıp içeriye giriyorlar.marifetmis gibi bak bunlar PKK ile yapacağımız ikinci çözüm sürecini baltaliyolar diceksin.PARDON AMA MİT NEREDE ACABA HİC Mİ BİLGİ ALMADİ.mitten haber geldi de izin mi verildi bu açık zafiyeti nerde kaynaklandi buna çözüm bulun.sehitlerimize rahmet diliyorum.basimiz sağolsun turkiyem

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BARBAROS:

AQ PCleri

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Osman Bozkurt:

Ülkenin istihbaratı uyuyor güvenlik güçleri garibana ceza yazmakla meşgul askeri kışladan çıkarmıyorlar 15 temmuzdan sonra meydan boş kaldı elini kolunu sallıya sallıya sınırı geçiyorlar ülkede dolanıyorlar ve hükümet buna izin veriyor oluşan her şeyin tek suçlusu hükümettir garibana nasıl vergi koyacağız apoyu nasıl serbest bırakırız diye düşünüp duruyorlar ama yönetim ve ekonomiye gelince patatesler artık uyan Türk milleti Türklük diye birşey kalmayacak yoksa

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