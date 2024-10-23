Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne yönelik saldırıda 5 kişinin ölümüne 22 kişinin yaralanmasına neden olan iki teröristin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı. KahramanKazan'daki güvenlik kameralarına yansıyan karelerde, dikkat çekmemek için el ele tutuşarak gezen teröristlerin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne ( Tusaş ) saldırısını gerçekleştiren ve 5 kişinin ölümüne neden olan biri erkek biri kadın 2 teröristin KahramanKazan ilçesinde eylem öncesi güvenlik kameralarına yansıdı. Ankara'nın KahramanKazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a ait yerleşkeye saldırı öncesi 2 teröristin Kahramankazan'daki görüntülerine ulaşıldı. 2 terörist dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği güvenlik kameralarına yansıdı.