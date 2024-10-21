Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
Terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü haberi sonrası geçen ay servis edilen ve hastalığının iyice ilerlediğini gözler önüne seren görüntü yeniden gündeme geldi.
15 Temmuz hain darbe girişimin 1 numaralı ismi terörist elebaşı Fetullah Gülen öldü. Gelişmeyi yeğeni Ebuseleme Gülen ve FETÖ terör örgütüne yakın internet siteleri de doğruladı.
ELEBAŞININ ÖLÜMÜ SONRASI GÜNDEME GELDİ
Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi gören elebaşı Gülen'in ölümü sonrası geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir görüntü yeniden gündeme geldi.
VİDEO ALAY KONUSU OLDU
Bir araba içerisinde şoförü ile beraber görüntülenen Fethullah Gülen'in siyah kazak giydiği ve gözlerinin şiş olduğu görülmüştü. Gülen'in bakışlarındaki donukluktan demans hastalığının iyice ilerlediği anlaşılırken, söz konusu video alay konusu da olmuştu.