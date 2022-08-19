Terör örgütü YPG/PKK El Bab'da sivillere saldırdı: 9 ölü, 28 yaralı Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Terör örgütü YPG/ Pkk'nın Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde bir pazar yerini hedef aldı. Yerel kaynaklar, saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını aktardı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Bölgedeki hastaneler, yaralıların tedavisi için tüm kan gruplarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek çağrıda bulundu. - EL BAB Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suriye PKK YPG 3. Sayfa Haberler

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