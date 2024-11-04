Üye Girişi
Haberler

Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta belediyelere yönelik kayyum kararlarını protesto bahanesiyle sokağa inen terör örgütü yandaşları, ilçeyi savaş alanına çevirdi. Kürdistan sloganları atan protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Çöp konteynerlerini devirip ateşe veren protestoculardan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz terör soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklandı. Özer'ın yerine kayyum atanırken, yeni kayyum haberleri geldi. DEM Partili Mardin, Batman ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atanarak belediye başkanlarının görevlerine son verildi.

ESENYURT'TA ORTALIK KARIŞTI

Kayyum kararları nedeniyle İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin başta olmak üzere birçok ilde protesto gösterisi düzenlendi. Protestoların ana noktalarından birisi de Esenyurt oldu. Esenyurt'ta toplanan çoğu DEM Partili kalabalık grup, sokaklarda yürüyüşe geçti.

ÇÖP KONTEYNERLERİNİ ATEŞE VERDİLER

Terör örgütü yandaşları, kayyum atamalarını bahane edip Esenyurt sokaklarını savaş alanına çevirdi. Çöp konteynerlerini devirip ateşe veren protestocular, Kürdistan sloganları attı.

TERÖR PROPAGANDASINA POLİS İZİN VERMEDİ

Terör propagandasına izin vermeyen polis gruba müdahale etti. Protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken, gözaltına alınanların olduğu belirtildi.

Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı

Kayyum kararı sonrası Mardin'de konuşan DEM'li başkandan isyan çağrısı

 Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz

Esenyurt'a gitmeyen Burcu Köksal, canlı yayında resti çekti: İşim olmaz

 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var

CHP lideri işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı

Cem Gölbaşı tutuklandı
500

Yorumlar (31)

Haber YorumlarıHACER İlhan:

İmamoğlu ve Özer bey savunduğunuz kişilere bak kürdistan sloganları atıyorlar... Bu ülkenin yüzü chp den hiç bir zaman gülmedi, bundan sonrada gülmeyecek...

Yorum Beğen182
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCesan Lu:

Dünya da terör yasası en hafif olan ülke bence Türkiyedir.İSPANYA ve ABD gibi ülkelerde ne kadar sert olduğu bilinmektedir.hatta Teröre destek veren kişinin ailesini içine alan sert uygulamalar var. Bizim ülkede Teröre destek veren , reklamını yapan kim varsa vatandaşlıktan çıkarılma yasası bile yok. Her seferinde Teröre destek verenleri devlet kadrolarında ve mecliste görmek durumunda kalıyoruz ne yazıktır ki vatandaşlıktan çıkan birini bu yerde görülmeyecek olması böyle sorunda olmayacaktı.

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEdim Kılınç:

Helal olsun lan azmin sonu selamet size devlet bahçeli de destek verdiyse önünüzde engel kalmadı demektir????????

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme69
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Ulger:

Bunların hemen vatandaşlıktan çıkartılıp yurt dışı edilmeleri şarttır

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhakan buyuktekin:

beyaz toroslarin zamanı gelmis..

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Ulger:

Yaziklar olsun sana CHP yönetimi ülkemi atamın partisini ilkesini defistiginiz kişilere bakın vallahi bundan sonra oyun akü ye

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Akp yeni oyun kuruyor.... Bahçeli katil spotu meclise davet edince MHP ve akp oyları dibe vurdu.. İkisinin toplamı artık yüzde 35 bile etmiyor... Bahçeli nin sözleri ters tepince..Akp oyları yeniden artırmak için kayyum siyasetine sarıldı, milliyetçilik duygularını kullanarak oylarını artırmaya çalışıyo..

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıthe order:

chp noldu la

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMete Çavuş:

CHP ATATÜRK PARTİSİ'NİN BİR UZANTISI GİBİ NEDEN DAVRANIŞ BELİ ETMİYOR

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBombaci 70:

Bazen diyorum ki !

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD son seçim anketlerinde kim önde? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Kasım Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? ABD Başkanı kim oldu, kim kazandı? Gaziantep elektrik kesintisi! 5-6 Kasım Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 5 Kasım Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? ABD seçimleri canlı sonuçlar (CANLI TAKİP) Trump kazandı mı, oy oranı kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.