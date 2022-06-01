Terör örgütü PKK'dan Telabyad'a saldırı: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler

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Terör örgütü PKK'dan Telabyad'a saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Terör örgütü PKK'dan Telabyad'a saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'nin Telabyad ilçesine gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'nin Telabyad ilçesine gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Terör örgütü PKK, Suriye'nin Telabyad ilçesini hedef aldı. İlçe merkezine yönelik saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

(Mahmud Alhalbi-İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Suriye Terör PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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