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Terkos Gölü'nde Kano Devrildi, Üç Kişi Kurtarıldı

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Arnavutköy Terkos Gölü'nde balık tutmak için açılan 3 kişinin kanosu devrildi. Yaklaşık 1 saat suyun ortasında bekleyen şahıslar, balıkçı tarafından kurtarıldı.

Arnavutköy Terkos Gölü'nde balık tutmak için kanoyla açılan 3 kişi, kanonun devrilmesiyle suya düştü. Yaklaşık 1 saat kurtarılmayı bekleyen şahıslar başka bir tekne tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Terkos Gölü'nde gerçekleşti. İddiaya göre, balık tutmak için göle kanoyla açılan 3 kişi dengelerini kaybedince kano devrildi. Devrilen kanodan suya düşen şahıslar yaklaşık 1 saat kurtarılmayı bekledi. Kıyıda bulunan bir vatandaşın sesleri duyması üzerine kıyıdan giden balıkçı teknesi suda bekleyen kişileri kurtardı. Şahısların kurtarılması ve kıyıya getirilmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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