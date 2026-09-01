Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 174 Kök Kenevir Ele Geçirildi, 1 Tutuklama
Erzincan'ın Tercan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 174 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 174 kök kenevir ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tercan ilçesine bağlı Yaylım köyünde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 174 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.