Tercan'da Kayıp Şahıs İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Erzincan'ın Tercan ilçesinde kaybolan 42 yaşındaki İbrahim Koçak için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Kayıp şahsın bulunması için dağlık ve ormanlık alanda drone ve arama köpeği kullanılıyor.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde iki gündür kayıp şahsın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı.
Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki İbrahim Koçak'tan 2 gündür haber alamayan ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Tercan'ın Doluca köyünden çıktıktan sonra haber alınamayan İbrahim Koçak'ın bulunması için dağlık ve ormanlık alanda jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. Drone ve arama köpeği destekli çalışmaların sürdüğü belirtildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa