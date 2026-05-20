Tercan'da kümesi su bastı, civcivler telef oldu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir çiftlikte meydana gelen su baskınında çok sayıda civciv telef oldu, kuluçka makineleri zarar gördü.

İlçede Zafer Sirkecioğlu'na ait çiftliğin kümesini su bastı. Su baskını nedeniyle kümeste bulunan çok sayıda civciv telef olurken, kuluçka makinelerinde de hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Su baskınıyla ilgili jandarma tarafından tutanak tutulduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

