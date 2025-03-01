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Teravih namazında sobadan sızan gazdan etkilenen 48 kişi hastaneye kaldırıldı

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Sivas'ta Yeşilyazı Camisi'nde teravih namazı kılanlar, doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Gazdan etkilenen 48 kişi hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Yeşilyazı Camisi'ne teravih namazı kılmak için gelen vatandaşlar, caminin ısıtılmasında kullanılan doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

48 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Gazdan etkilenen 48 kişi ambulans ve kendi imkanlarıyla Akıncılar ve Suşehri ilçesinde bulunan hastanelere kaldırıldı. Bu hastaneler de yapılan ilk müdahalenin ardından 5 kişi, kontrol amaçlı il merkezindeki Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelere başvuran yaklaşık 48 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Teravih namazında sobadan sızan gazdan etkilenen 48 kişi hastaneye kaldırıldı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olay sonrası Sivas Valiliği yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Saat 20.30 civarında 112 Acil Çağrı Merkezi2ne gelen ihbarda Akıncılar ilçesi Yeşilyazı Mahalle Camii içerisinde teravih namazı esnasında bazı vatandaşlarımızın rahatsızlandığı bildirilmiştir. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Emniyet ve İtfaiye ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre camide bulunan ve doğal gaz ile çalıştığı belirlenen radyant ısıtıcılardan kaynaklı zehirlenme vakalarının meydana geldiği tespit edilmiştir. Olaydan etkilenen 48 vatandaşımızdan bazıları ambulans, bazıları da kendi imkânları ile Suşehri Devlet Hastanesine intikal etmiş olup vatandaşların tetkik ve tedavileri Suşehri Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Olaydan etkilenen 5 hasta ise ileri tedavi için Sivas Merkez Numune Hastanemize sevk edilmiştir" denildi.

Teravih namazında sobadan sızan gazdan etkilenen 48 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Doğalgaz veya sona vs kullanırken dikkat etmek lazım

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