Terastan düşen ve cama tutunarak kurtulan genç yaşananları anlattı

ARTVİN - Artvin'de terasta fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybedip düşerken son anda tuvaletin penceresine tutunarak hayatta kalan genç, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Artvin'de çıktığı terasta manzara fotoğrafı çekmek isteyen Göktan Cörüt (23), dengesini kaybederek aşağı düştü. Alt kattaki tuvaletin penceresine tutunarak hayatta kalan Cörüt, bir süre asılı kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaşananları anlatan Göktan Cörüt, "Terasta fotoğraf çekinmek için demir korkuluklara oturmuştum. Bir anda dengemi kaybettim. Aşağı doğru düşerken tuvaletin camına tutundum. Etraftakiler yardımıyla kendimi sağlama aldım. 15 dakika filan orada asılı kaldım. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi, beni oradan kurtardı" dedi.