Herkes emniyeti etiketledi! Cani abi 16 yaşındaki kardeşini dövüp üzerine kaynar su döktü

Manisa'da kan donduran bir olay yaşandı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde, iddiaya göre 19 yaşındaki bir şahıs, 16 yaşındaki kız kardeşini darp etti.

ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKÜP VİDEO ÇEKTİ

Şahıs kız kardeşinin üstüne kaynar su dökerken video çekti. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekerken; çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek ekiplerin harekete geçmesini istedi.