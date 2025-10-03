Haberler

Herkes emniyeti etiketledi! Cani abi 16 yaşındaki kardeşini dövüp üzerine kaynar su döktü

Herkes emniyeti etiketledi! Cani abi 16 yaşındaki kardeşini dövüp üzerine kaynar su döktü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Herkes emniyeti etiketledi! Cani abi 16 yaşındaki kardeşini dövüp üzerine kaynar su döktü
Haber Videosu

Manisa'da iddiaya göre 19 yaşında bir şahıs 16 yaşındaki kız kardeşini darp etti. Şahıs kız kardeşinin üstüne kaynar su dökerken video çekti. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Manisa'da iddiaya göre 19 yaşında bir şahıs, 16 yaşındaki kız kardeşini darp edip üzerine kaynar su dökerken video çekti.

Manisa'da kan donduran bir olay yaşandı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde, iddiaya göre 19 yaşındaki bir şahıs, 16 yaşındaki kız kardeşini darp etti.

ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKÜP VİDEO ÇEKTİ

Şahıs kız kardeşinin üstüne kaynar su dökerken video çekti. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekerken; çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek ekiplerin harekete geçmesini istedi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ufuk Bayraktar'a 11 yıla kadar hapis talebi

Mekan basıp haraç istemişti! Talep edilen ceza belli oldu
Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp 'Dürümflasyon' hesabı yaptı

Elinde tavuk dürümle kürsüye çıktı, yeni ekonomi kavramı türetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.